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Брошенные халяльные проекты Татарстана могут получить до миллиарда рублей

Наиболее перспективы хальные ит-технологии, считают в международной ассоциации исламского бизнеса.

Проекты, которые по каким-то причинам показались АИР Татарстана неинтересными и/или лишились финансирования могут быть оплачены международной ассоциацией исламского бизнеса (МАИБ). Речь идет о суммах от 10 миллионов рублей до миллиарда. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit сообщил вице-президент ассоциации Ленар Салимуллин. 

 «Мы заинтересованы в поисках технологичных проектов. Возможно, в Агентстве инвестиционного развития есть какие-то проекты, которые не попали в сферу самого агентства, где-то мы могли бы получить проект и обменяться своими с агентством. Если какие-то проекты не были приоритетными для АИРа, мы готовы рассмотреть их и в дальнейшем будущем и реализовать», — сказал Салимуллин.

По его словам, в случае если проект окажется интересным МАИБ готова выделить от 10 млн рублей до одного миллиарда. При этом важно, чтобы предложенные проекты соответствовали нормам шариата, а значит они не могут быть связаны  с процентными займами, а также с алкогольной и табачной продукцией.

КВ
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