«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Татарстане перезапустила онлайн-сервис «Мой депутат» для прямой работы с жителями

«Мой депутат» — это онлайн-платформа, работающая с 2019 года. С помощью системы каждый татарстанец может оставить наказ партии через сайт мойдепутат.онлайн, позвонив по телефону 8 800 201 16 00 (или оставив свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без выходных.

Жители могут изложить свою проблему или наказ в самых разных сферах: дороги, медицина, ЖКХ и многих других. Также работа по сбору наказов ведется через мобильные общественные приемные: шесть автобусов ежедневно приезжают в разные районы республики, чтобы собрать предложения, актуальные вопросы от жителей. В графике работы мобильных приемных — более 600 точек в разных уголках республики.

Депутаты партии ежедневно дежурят в приёмной проекта «Мой Депутат» и звонят татарстанцам, оставившим наказы, по телефону. Заявки обрабатываются каждый день: депутаты напрямую обсуждают с жителями реализацию их наказов и поиск путей решения.

«Эта форма прямого общения депутатов с гражданами востребована в первую очередь благодаря своей доступности и эффективности», — подчеркнул руководитель Регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Работа с обращениями граждан для меня всегда на первом месте. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение, это наша каждодневная работа. Всей командой радуемся, когда удается решить тяжелый вопрос и помочь людям. Вопросы и обращения, которые требуют системных решений, мы анализируем, чтобы превратить в значимые законодательные инициативы. Вместе с жителями республики мы сформируем народную программу партии, которая будет близка каждому, кто заботится о будущем Татарстана и о благополучии своих родных и близких!», — отмечает депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

«Считаю, что живое общение с жителями и прямое, оперативное обсуждение вопросов, по которым мы можем помочь, главнее всего! Мы всегда слышим людей, стараемся искать ответы даже на сложные, требующие комплексных решений вопросы», — подчеркнула депутат Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Наиболее острые, актуальные и системно значимые проблемы, о которых заявят татарстанцы через систему «Мой депутат», будут включены в Народную программу партии. «Работа системы — это прямой диалог с нашими гражданами. Именно они будут давать свои поручения, запросы, которые войдут в народную программу», — подчеркнула Ольга Павлова, депутат Госдумы РФ.