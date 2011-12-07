Обязательная вакцинация от коронавируса дошла и до учебных заведений. В связи с выходом нового распоряжения Роспотребнадзора ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал приказ о вакцинации всех сотрудников и студентов вуза до 25 августа. Его примеру последовали и другие учебные заведения Казани.

КФУ

В КФУ ввели обязательную вакцинацию. Студенты и сотрудники вуза обязаны сделать прививку до 25 августа в организованных КФУ кабинетах вакцинации, говорится в приказе, подписанным ректором вуза Ильшатом Гафуровым.

В пресс-службе университета сообщили, что с 1 сентября в зданиях и учебных корпусах возможно изменение пропускного режима: сотрудники и студенты для входа должны будут предъявить сертификат о вакцинации либо справку от врача о медотводе.

Ранее отмечалось, что студентов КФУ, которые не успеют получить вторую прививку до начала заселения в общежития, будут заселять с отрицательным ПЦР-тестом.

Вуз также предусматривает временный запрет на посещения зданий КФУ работниками без прививки. Исключение сделают для переболевших ковидом до полугода назад. Сотрудников могут отстранить от работы с лишением заработной платы. В общей сложности, состав сотрудников и учащихся КФУ насчитывает более 43 тыс. человек и всех их коснется вакцинация.

Помимо ограничений на вход в учебные корпуса непривитые студенты лишатся общежития. Отныне договоры найма будут заключаться только при предоставлении документов о прививке либо справки врача о медотводе. Также студенты могут предоставить результаты ПЦР-теста или справку о перенесенной болезни. Потребуется ли регулярно обновлять ПЦР-тест — пока не известно.

В ближайшее время на территории учебных корпусов, студенческого городка КФУ и Деревни универсиады будут открыты пункты вакцинации.

Мнения

«Я не одобряю всю эту ситуацию, потому что принимать меры в отношении непривитых студентов незаконно. И хоть я в общежитии не живу, прививаться не стала бы даже ради заселения. Тем более, что выбора вакцины нет, а „Спутником“ прививаться не хочу», — говорит студентка университета Мария.

Она планирует остаться на дистанционном обучении, если ее не допустят до занятий: «Я думаю, что наш ректор разрешит дистанционное обучение, тем более, оно замечательно реализовано — с 2020 года мы занимались на дистанте и никаких проблем не было»

«Сейчас идет третья волна эпидемии, которая касается и молодых людей тоже. Не прививаться — полнейшая глупость, особенно, когда твой вуз сам открывает пункты вакцинации везде, где только можно: прививайся не хочу. Я сделал прививку в июне и активно уговариваю своих друзей последовать моему примеру. Да, были какие-то небольшие побочки в виде температуры и головной боли, но это ерунда», — поделился своим мнением студент КФУ Ильшат

КГМУ

Свежее постановление Роспотребнадзора получил и ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, после чего записал видеообращение по теме вакцинации для студентов и сотрудников вуза.

В нем он отметил, что к началу учебного года готовятся два расписания: одно будет реализовано в режиме онлайн, в другом большая часть занятий, особенно клинических, будет проводиться очно. Исключением станут только иногородние студенты, не имеющие возможности вернуться в Казань, — они останутся на дистанте. Кроме того, он подписал распоряжение с предложением до завершить мероприятия по вакцинации до 15 августа, чтобы выработать у студентов достаточный иммунный ответ.

Созинов отметил, в приоритете вуза безопасность студентов — будут усилены средства индивидуальной защиты, в университете поставят входной фильтр с термометрией и контролем симптомов инфекции. Запрет на массовые мероприятия с участием студентов, заявил ректор, сохранится, а самый главный акцент сделают на вакцинации.

На данный момент из 1463 сотрудников вуза 621 завершили вакцинацию. С учетом переболевших и имеющих задокументированные противопоказания университет приблизился к 60%. А по словам Созинова, коллективы, достигшие 70%, получат моральные и материальные вознаграждения.

«Я всегда говорил и сейчас готов повторить, что вакцинация добровольная. Никто в нашем университете не уволит сотрудника, не отчислит студента, ординатора или аспиранта за отсутствие сертификата о вакцинации. Но подвергать риску других людей мы не имеем права. Я очень надеюсь что мы будем готовы к новому учебному году во всех смыслах», — заявил ректор КГМУ

Он рассказал, что самой большой проблемой среди студентов может стать прохождение практической подготовки. «Ежедневно около 4500 тысяч наших наших студентов приходят в самые крупные республиканские и городские больницы для того чтобы учиться и помогать, а не наоборот», — подчеркнул он.

Как и в ситуации с КФУ, вуз предусматривает временное отстранение сотрудников, не прошедших вакцинацию, от работы с лишением заработной платы. Исключение сделают только переболевшим ковидом до полугода назад. В общежития в первую очередь будут пускать студентов, имеющих сертификат о вакцинации, что будут делать с остальными — пока не известно.

«У нас сейчас закрыто на ремонт самое крупное общежитие — № 5, — объяснил Созинов. — Мы люди здравомыслящие, и подвергать репрессиям первокурсников, которым 17–18 лет, не будем, обязательно учтем этот фактор. Главное, чтобы студенты откликнулись и вступили с нами в диалог».

В университете уже несколько месяцев работает прививочный пункт на базе вузовского здравпункта на улице Маяковского. С 1 по 23 августа вакцинация продолжится в Студенческой поликлинике, после чего вакцинацию вернут на прежнюю локацию. Кроме того, на данный момент университет занимается созданием единого реестра привитых студентов.

Мнения

«У нас с этого курса как раз активно началась практика, и я очень не хотела бы ее лишиться. Студент, не имеющий иммунитета к ковиду, просто опасен для пациентов и не может быть к ним допущен. Я и большая часть моих одногруппников уже привилась, и надеюсь, что все остальные поступят так же. Наш вуз готовит будущих медиков, и мы как никто должны понимать важность подобных вещей», — говорит студентка КГМУ Алина.

КГАСУ

Студенты КГАСУ, не сделавшие вакцину против коронавируса, могут быть не допущены до очных занятий в следующем учебном году. Непривитых учащихся могут перевести на онлайн-обучение. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил проректор вуза Давид Кордончик.

«Не хочешь [вакцинироваться], ради бога, учись дома. Мы тебя не отчислим. Только возникает вопрос, какой же ты студент-строитель, технарь? <…> Как можно учиться в техническом вузе, не пройдя весь комплекс лабораторно-технического тренинга, испытаний и так далее?» — говорит Кордончик.

Подобным образом может быть организован рабочий процесс непривитых сотрудников вуза, они также могут быть переведены на дистанционную форму работы, отметил проректор.

«Преподавателей и сотрудников мы уволить не можем, это противоречит Трудовому кодексу, но не пустить в университет мы можем. Для этого есть система с применением дистанционных образовательных технологий», — сказал он.

Эти меры пока обсуждаются и окончательно не утверждены. Как именно будет организован учебный процесс для непривитых студентов в следующем году, станет известно в середине августа и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. При этом проректор отметил, что те учащиеся, которые поехали в стройотряд в этом году, уже прошли обязательную вакцинацию и не высказали недовольства по этому поводу.

«Большинство студентов нормально все понимают. Мы же не просто их заставляем, мы проводим с ними встречи, лекции. <…> Мы организовываем вакцинацию на нашей базе. Мы не просто говорим: „Иди, где хочешь, прививайся“, а объясняем, разъясняем, организовываем и так далее», — добавил Кордончик.

Ранее ректор КГАСУ Рашит Низамов издал приказ о об обязательной вакцинации. Документ появился после постановления главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной. В документе отмечается, что за невыполнение в установленный срок постановления предусмотрена ответственность вплоть до приостановления деятельности сроком на 90 суток, подчеркнул проректор.

Мнения

«Вакцинация у нас в вузе добровольная, никто никого не принуждает, но нам говорили, что могут быть проблемы с практическими занятиями, т. к. посещать их будет невозможно, а это, наверное, около 70% всего обучения. Живу в общежитии, но не слышал, чтобы кого-то из непривитых как-то ограничивали. Я сам хорошо отношусь к вакцинации — привился еще в мае „Спутником“ и очень рад, что вуз активно поддерживает вакцинацию», — рассказал студент-архитектор 3-го курса Александр.

КАИ

КНИТУ-КАИ пока ведет переговоры со студентами «с мягкой позиции» и избрал для себя вместо кнутов пряники. Вуз никого ни к чему не обязывает и регулярно проводит агитационную работу: лекции и беседы, на которых преподаватели рассказывают студентам о преимуществах вакцинации.

«Мы никого ни к чему обязывать не можем. Пока просто стараемся убедить студентов в пользе вакцинации. Сейчас все студенты на каникулах и время еще есть, мы постараемся уговорить большую часть сделать прививку до 1 сентября», — рассказал проректор по административной работе и филиалам КАИ Булат Зиннуров.

На вопрос о том, переведут непривитых студентов на удаленную форму обучения и будут ли у них проблемы с заселением в общежития, Зиннуров прямого ответа не дал.

«Мы пока ничего не знаем. Это все зависит от министерства, а мы просто выполняем те указания, которые нам дают. Но мы стараемся содействовать вакцинации всеми возможными силами — направляем учащихся в студенческую поликлинику, в специальные пункты, где любой желающий может привиться вакциной „Спутник V“», — добавил он.

Студенты эту информацию подтверждают, все опрошенные заявили, что вуз не давил и не вынуждал делать прививку — все пока очень мягко и носит исключительно рекомендательный характер.

Мнения

«Мне кажется, ВУЗ все делает правильно — никто ни на кого не давит, просто проводят лекции и разговаривают с нами. Проблем с общежитием и очным обучением, насколько я понимаю, у непривитых студентов не должно быть. Сам очень хорошо отношусь к вакцинации и привился еще в феврале. Правда, была высокая температура от второй прививки, но больше отрицательных эффектов не замечал», — рассказал студент КАИ Андрей.

«Я лично негативно отношусь к вакцинации. Когда людям не оставляют выбора и все делается добровольно-принудительно — это ужасно. Вакцинация — это выбор каждого. В университете довольно внимательно относятся к студентам и думаю, что найдут решение, которое не помешает учебному процессу, и даже если выйдет приказ свыше, надеюсь, что студентов не выкинут на улицу», — рассказала студентка 2-го курса КАИ Юлия.