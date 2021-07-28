Форма, ранец и канцтовары: сколько стоит собрать школьника к 1 сентября

Школьная форма

Лето — это только для детей время отдыха, многие родители едва успевают передохнуть после окончания учебного года, как снова начинают готовиться к новому.

Вот и мы с дочкой первым делом отправились в самый популярный детский магазин, где в отделе школьных товаров обнаружили большое разнообразие рубашек, пиджаков и костюмов. Симпатичную мягкую хлопковую футболку, пошитую как нарядная блузка, купили за 800 рублей. Что поделать — ей нравится мягкая ткань, поэтому традиционные блузки вышли из ее гардероба еще в прошлом учебном году. Впрочем, примерно по такой же цене можно купить здесь и классическую блузку — с рукавами и без. Конечно, одной блузки будет маловато — на смену нужна еще хотя бы одна.

Поскольку в нашей школе в начальных классах принята форма непопулярного цвета — шотландка бордо, приобрести готовый сарафан или пиджак с юбкой в обычных магазинах мы не можем. Поэтому родители заказывают форму в одном ателье, где, впрочем, бывают в продаже и готовые варианты. Стоит наш сарафан 2800 рублей, заказывать его надо заранее.

Правда, многие из родителей тянут с этим до последнего: а вдруг ребенок сильно вытянется? Что не очень нравится швеям: нагрузка на них в августе значительно возрастает. А вот моя подруга — мама четвероклассницы, уже купила юбку с пиджаком синего цвета. Комплект обошелся в 4 тыс. рублей. Ждем не дождемся, когда сможем покупать костюмы распространенных цветов — при этом и выбор моделей больше, и ценовой диапазон шире. Добавляем к гардеробу колготки: пару на праздничный случай, пару на смену. А это минус 600 рублей из кошелька.

Рюкзак или ранец?

Еще один верный друг и товарищ школьника — рюкзак или ранец. Глядя на цены на витринах, хочется думать, что прослужит он хотя бы не один год. Но маленькие модницы предпочитают в каждый новый класс переходить с обновками, поэтому прошлогодние ранцы хорошего качества экономные родители выставляют на продажу в интернете.

Как мы убедились, в Казани школьные ранцы б/у можно найти и за 500, и даже за 100 рублей. Средняя цена — от 1000 рублей. С учетом того, что новый качественный с ортопедической спинкой стоит не меньше 2,5 — 3, а в большинстве случаев 4 тыс. рублей, экономия получается существенная. Производители обещают: такой ранец будет верно служить не менее 5 лет. Только захочет ли школьник переходить с ним из класса в класс на протяжении этого времени?

Что касается нас, то мы решили сделать так. И рассказали нам об этом сами продавцы. Увидев в магазине понравившуюся модель, мы воочию и на ощупь оценили размеры и вес, особенности молний на карманах, пересчитали отделения. А заказали нужную модель и расцветку через интернет-приложение этого же магазина, сидя дома на диване. Обошелся нам ранец в 2000 рублей. При этом забрать покупку можно в том же магазине по более низкой, чем на витрине, цене и даже если на прилавке в это время не оказалось нужной модели. Просто не все помещается на прилавке, признаются продавцы. Ассортимент и вправду впечатляет.

Не секрет, что старшеклассники предпочитают ранцам рюкзаки. Спинки у них тоже бывают ортопедические, однако сам он не имеет жесткой основы, цены на них несколько ниже. Приличный рюкзак в магазинах можно найти от 1,5 тысячи рублей.

Для занятий спортом

Что касается спортивной одежды, пока нам потребуется на осень футболка исключительно желтого цвета без рисунка. Благо стоит такая в спортивном магазине всего 100 рублей. Спортивный костюм у нас остался еще с прошлого года. На рынке его стоимость от тысячи рублей, а в магазине — от 2,5 тысячи.

Кроссовки для спортзала мы приобрели самые обычные, потратив 700 рублей. Правда, к зиме для уроков физкультуры на улице надо будет докупить легкую куртку и утепленные штаны, поскольку обычно занятия проходят на улице. Хорошо, что лыжи мы купили еще в прошлом году. И обошлись они нам всего в 800 рублей.

Мешки бывают разные…

Отдельно надо сказать про такой аксессуар школьника, как мешок для обуви. В магазинах их оказалось предостаточно — на любой вкус и кошелек. Купленный для первого класса мешок не оправдал затраченных средств: зимние сапожки в него входили с трудом, поэтому дочка носила с собой пакет, из которого постоянно что-то терялось. Стоит приличного размера мешок не менее 500 — 600 рублей. Накладно, однако!

Специальная школьная обувь в детском магазине стоит на девочку от 1000, в среднем 2000 рублей. Мне такая цена показалась высокой, и я решила приобрести обувь в магазине эконом-класса, где балетки можно купить и за 300 рублей. Кстати, вторую обувь мы покупаем только с белой подошвой, чтобы не портился школьный пол: таково требование учителей.

Для рисования и творчества

Осталось закупить на первое время расходные материалы для рисования и творчества. В прошлом году мы с ног сбились всем классом искать папки для изо, чтобы были на молнии и вместительные (по опыту — некоторые из них не закрываются, если внутри непроливайка). В этом году мы, умудренные опытом, начали именно с них. Стоят они в среднем от 200 рублей, но если средства позволяют, то можно купить и подороже. Ну, а далее по прошлогоднему списку: альбом, краски, гуашь и акварель, пластилин, разные виды бумаги и картона. Вот бумаги цветной нам надо побольше запасти. Наш педагог группы продленного дня такая затейница! В прошлом году дети постоянно что-то мастерили, клеили и вырезали. Надеюсь, и в этом году дочка не будет после уроков скучать.

Эту мелочовку мы купили в специализированном магазине офисных товаров. Здесь, проходя с тележкой мимо полных прилавков, удалось все собрать быстро и с большим разнообразием. Первичный комплект для творчества обошелся нам в 1,5 тыс. рублей.

Кстати, в прошлом году для развития мелкой моторики рук учитель попросил купить металлический конструктор для творчества № 1. В магазинах канцтоваров такой конструктор стоит около тысячи рублей, но в нужном количестве на класс его нигде не оказалось в наличии. Родители все же нашли выход: мы централизованно заказали конструктор на сайте оптовых закупок, знакомом многим мамам, причем обошелся нам набор в три раза дешевле.

Итого

Подсчитаем бюджет. Чтобы собрать дочь-второклассницу в школу, купив только все самое необходимое на первое время, мне уже пришлось потратить почти 10 тысяч рублей. Правда, у нас нет еще тонких тетрадей, ручек, карандашей, ластиков, но их покупку мы запланировали ближе к сентябрю. Как и приобретение больших белых бантов, в прошлом году их цена начиналась от 300 рублей. Да, чуть не забыла: в мае мы уже сдали по 1500 рублей на рабочие тетради на новый учебный год.

Удачных покупок вам, дорогие родители!