Исхаков: Хуснуллин согласует место строительства Соборной мечети

Вопрос о месте расположения Соборной мечети в Казани находится на согласовании у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit сообщил помощник Президента РТ Камиль Исхаков.

«Рустем Нургалиевич совсем недавно участвовал в Москве в заседании оргкомитета под руководством Хуснуллина Марата Шакирзяновича. И там Марат Шакирзянович сказал: „Я после заседания с вами согласую место размещения и потом мы скажем“. Пока мы еще не знаем, что согласовалось», — сказал Исхаков.

Локация будущего храма еще не согласована на всех уровнях, которые требуются. «Дело в том, что это еще и федеральный вопрос. Это на федеральном уровне тоже должно быть согласовано везде», — отметил собеседник издания.

Как заверил Исхаков, вопрос определения места идет своим чередом и требует немного времени. «Ничего здесь сложного и серьезного нет. Поэтому надо немного подождать. Ничего особенного», — подытожил он.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин во время рабочего совещания в Болгаре по случаю празднования 1100-летия принятия ислама предложил определиться с местоположением Соборной мечети в Казани.