«Работать надо»: Камиль Исхаков о видео экс-мэра Иркутска

Помощник Президента Татарстана и бывший мэр Казани не планирует танцевать на фоне Казанки по примеру экс-мэра Иркутска. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» он рассказал на полях KazanSummit.

«Не люблю я такие вещи. Надо делом заниматься, работать надо», — сказал Исхаков.

Напомним, бывший мэр Иркутска, а ныне депутат заксобрания Иркутской области снял пародию на клип группы Little Big под песню Uno. Таким образом он ответил солисту группы Илье Прусикину. Певец недавно опубликовал видео, на котором показывает плавающую в воде пыльцу и говорит: «Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей».

В ответ на это депутат переделал слова его песни Uno. «Не пудри нос, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы!» — пел бывший мэр. В конце видео он также объяснил, что плавающая в воде пыльца — пыль с его сапог, которую он уже убрал.