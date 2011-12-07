Стерилизация радиацией: в Казани появится центр облучения медизделий

«Строительство центра обойдется в 300-350 млн рублей»

Альберт Гайфуллин отметил, что во время пандемии растет не только рынок медизделий, но и сопутствующие услуги.

«Рынок медицинских изделий активно растет, если сравнивать 2020 и 2019 год, то рост составляет 33%, но это частично связано с пандемией. Стерилизация — это последний цикл производства: в большинстве случаев у производителя нет на предприятии собственной стерилизации, поэтому изделия отправляются куда-либо. Это существенно влияет на цену конечного продукта, время производства и сами затраты на эти процедуры. Поэтому стоит необходимость в снижение издержек» — рассказал генеральный директор.

Строительство центра обойдется в 300-350 млн рублей, большая часть инвестиций пойдет на создание инфраструктуры.

«ООО Фарммедполис» ничего не инвестирует в этот проект, это деньги только «Русатома». Мы вкладываем средства только в площадку» — поделился Гайфуллин.

«Риск облучиться невозможен»

Гайфуллин отметил, что облучать радиацией медицинские изделия совершенно безопасно.

«Идет стерилизация радиацией, луч пропускается через упакованные в коробке медицинские изделия, он проникает насквозь и выходит готовый продукт. Для окружающей среды — это неопасное производство. Оно не сравнимо с реакторами и может располагаться в любом месте» — объяснил Гайфуллин.

Также Гайфуллин добавил, что «Фарммедполис» и «Русатом» провели очень быстрые переговоры и планируют выйти на договор аренды 30 августа. «Если все произойдет в эти сроки, то в сентябре–октябре они начнут реализацию проекта», — отметил собеседник издания.

«Финансирование берем на себя»

Генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова рассказала, почему они стали партнерами именно с «Фарммедполисом».

«Мы выбрали „Фарммедполис“, потому что видим существенные перспективы проектов по созданию медицинских изделий, которые сегодня активно развиваются командой наших партнеров. Кроме того, мы видим заинтересованность и других производителей республики Татарстан в услуге стерилизации медицинских изделий, что дает уверенность в том, что мощности многоцелевого центра обработки будут использоваться максимально эффективно. „Русатом Хэлскеа“ берет на себя ответственность за открытие многофункционального центра облучения для радиационной обработки медицинских изделий. Мы занимаемся проектированием, поставкой оборудования, обучением персоналом» — прокомментировала Комарова.

«Русатом», по словам собеседницы, планирует заключать партнерские соглашения и с другими предприятиями из Татарстана.

«Регион динамично развивается, и с такими партнерами грех не поработать. Здравоохранение является приоритетной задачей республики, и в наших планах развитие взаимовыгодного партнерства с Татарстаном», — заключила Комарова.