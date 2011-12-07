Талия Минуллина опровергла информацию о появлении представительства США в Татарстане

Несмотря на информацию СМИ, в Татарстане не планируется появления представительства США. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала Глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Такого никто не обещал. Этот вопрос не обсуждается», — сказала Минуллина нашему изданию на полях KazanSummit.

Она отметила, что журналисты неправильно поняли поступившую к ним информацию.

Ранее сообщалось, что Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани. Об этом «Известиям» рассказал президент ассоциации в России Алексис Родзянко.