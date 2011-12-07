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Талия Минуллина опровергла информацию о появлении представительства США в Татарстане

Глава АИР РТ отметила, что такой вопрос даже не обсуждается.

Несмотря на информацию СМИ, в Татарстане не планируется появления представительства США. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала Глава АИР РТ Талия Минуллина. 

«Такого никто не обещал. Этот вопрос не обсуждается», — сказала Минуллина нашему изданию на полях KazanSummit. 

Она отметила, что журналисты неправильно поняли поступившую к ним информацию. 

Ранее сообщалось, что Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани. Об этом «Известиям» рассказал президент ассоциации в России Алексис Родзянко.

КВ
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