В Казани планируют провести Всемирный Халяль Саммит. Об этом в интервью на полях KazanSummit-2021 «Казанским ведомостям» рассказал президент Всемирного Халяль Саммита Юнус Эте.

«На самом деле мы уже общались с Талией Минуллиной по этому поводу, и мы уже начали переговоры. Сейчас мы стараемся согласовать условия, на которых мы можем организовать саммит в Казани. Также мы ведем переговоры о проведении саммита с семью другими странами, но Казань находится в приоритете», — отметил собеседник.

Он добавил, что среди конкурентов у Казани страны Ближнего Востока, Африки и Америки.

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Напомним, что KazanSummit-2021 проходит в Казани с 28 по 29 июля.