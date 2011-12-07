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В Казани планируют провести Всемирный Халяль Саммит

Столица Татарстана будет конкурировать с еще 7 странами.

В Казани планируют провести Всемирный Халяль Саммит. Об этом в интервью на полях KazanSummit-2021 «Казанским ведомостям» рассказал президент Всемирного Халяль Саммита Юнус Эте. 

«На самом деле мы уже общались с Талией Минуллиной по этому поводу, и мы уже начали переговоры. Сейчас мы стараемся согласовать условия, на которых мы можем организовать саммит в Казани. Также мы ведем переговоры о проведении саммита с семью другими странами, но Казань находится в приоритете», — отметил собеседник. 

Он добавил, что среди конкурентов у Казани страны Ближнего Востока, Африки и Америки.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте. 

Напомним, что KazanSummit-2021 проходит в Казани с 28 по 29 июля. 

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