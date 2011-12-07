В Казани в 2022 году пройдет World Halal Day

Во время KazanSummit в следующем году пройдет всемирный день халяль — World Halal Day, это одно из мероприятий совета Всемирного Халяль Саммита. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

«Мы на следующий год будем проводить Всемирный день халяль здесь, в рамках саммита. У нас уже есть такая договоренность с этой организацией [Совет Всемирного Халяль Саммита]. Чем больше партнеров мы будем сюда вовлекать, тем сильнее будет площадка», — сказала Минуллина.

Помимо этого, сегодня на полях мусульманского форума планируется подписание соглашения с президентом совета Всемирного Халяль Саммита Юнусом Эте. Благодаря документу состоится обмен базой данных участников как KazanSummit, так и всемирного халяльного форума. Таким образом, оба мероприятия смогут расширить количество участников, отметила Минуллина.

World Halal Day — международная выставка, объединяющая десятки компаний-поставщиков товаров и услуг, соответствующих стандарту халяль. Участники смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике.