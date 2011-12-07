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В Татарстане обнаружили вещество внеземного происхождения

Находка была сделана учеными КФУ.

Ученые КФУ обнаружили на месторождении гипса в Татарстане вещество внеземного происхождения, сообщает пресс-служба КФУ.

По мнению специалистов, вещество образовалось во время разрушения метеорного тела в атмосфере еще 272,95 лет назад.

«Изучение состава тела показало, что основным компонентом является железо. <...> Мы пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

В прошлом году ученые КФУ также нашли вещество внеземного происхождения в озерах Тургояк, Плещеево, Рубском, Байкал и др.

КВ
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