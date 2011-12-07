В троллейбусах Казани в тестовом режиме введут систему оплаты без кондуктора

В Казанском троллейбусном маршруте №2 в тестовом режиме введут систему оплаты без кондуктора. Если система покажет себя с эффективной стороны, она появится в других маршрутах общественного транспорта, сообщает мэрия Казани.

Тестирование новой системы начнется с 1 августа. В троллейбусе будет установлено 3 коспостера, отвечающих за оплату проезда банковской картой. Наличными можно расплатиться у водителя, для которого специально установят валидатор.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что такая система оплаты уже введена в части общественного транспорта Альметьевска.