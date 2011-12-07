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Юные татарстанцы могут принять участие в творческом конкурсе по соблюдению ПДД

Конкурс направлен на профилактику ДТП с участием детей в летний период и приурочен к Международному дню правил дорожного движения.

Благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» объявлен IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства по ПДД «Светофорова наука».

Конкурс направлен на профилактику ДТП с участием детей в летний период и приурочен к Международному дню правил дорожного движения.

 К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Творческие работы могут быть совместные, выполненные с педагогами, родителями, братьями и сестрами конкурсантов.

Заявки на участие в конкурсе и творческие работы будут приниматься до 19 августа, по электронному адресу konkurs@fond-edykina.ru.

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