30 августа у озера Кабан в Казани пройдет коллективная медитация

30 августа на палубе у казанского театра им. Камала пройдет коллективная медитация на снижение стресса и тренировку внимания. Об этом пишет пресс-служба исполкома.

По сообщению организаторов мероприятия, участникам необходимо иметь при себе коврик для йоги или туристическую пенку, при необходимости – плотную подушку для сидения на коврике или скамейку для медитации, а также плед на случай прохладного утра.

Для участия горожанам необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало медитации – в 8.00, прибыть участников просят заранее.