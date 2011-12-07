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30 августа у озера Кабан в Казани пройдет коллективная медитация

Начало медитации – в 8.00, прибыть участников просят заранее.

30 августа на палубе у казанского театра им. Камала пройдет коллективная медитация на снижение стресса и тренировку внимания. Об этом пишет пресс-служба исполкома.

По сообщению организаторов мероприятия, участникам необходимо иметь при себе коврик для йоги или туристическую пенку, при необходимости – плотную подушку для сидения на коврике или скамейку для медитации, а также плед на случай прохладного утра.

Для участия горожанам необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало медитации – в 8.00, прибыть участников просят заранее. 

КВ
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