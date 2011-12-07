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Мэр Казани поздравил чету Фатхутдиновых с 33-летней годовщиной свадьбы

После вручения звания «Почетный гражданин Казани» народному артисту Татарстана и Башкортостана Салавату Фатхутдинову, Ильсур Метшин объявил, что в этот день 33 года назад случилось бракосочетание известного певца с его супругой Лейсан.

29 августа на торжественном мероприятии в городской ратуше, где проходило награждение государственными наградами жителей Казани, случилось еще одно приятное событие, о котором объявил мэр Ильсур Метшин.

После вручения звания «Почетный гражданин Казани» народному артисту Татарстана и Башкортостана Салавату Фатхутдинову, Ильсур Метшин объявил, что в этот день 33 года назад случилось бракосочетание известного певца с его супругой Лейсан. Градоначальник поздравил чету с красивой датой и вручил супруге Салавата Фатхутдинова прекрасный букет.

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