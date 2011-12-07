Минниханов: Cитуация с COVID-19 в Татарстане стабильная

Накануне глава РТ Рустам Минниханов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и доложил ему, что ситуация с COVID-19 в Татарстане стабильная. Об этом сообщает РИА Новости.

Минниханов рассказал, что Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений, а с 17 августа свою работу начали кинотеатры, концертные залы и театры. Возможны культурно-зрелищные, спортивные и просветительские мероприятия.

Глава республики добавил, что с 10 августа открылся новый корпус РКИБ площадью более 18 тыс. кв. м с возможностью расширения до 504 коек. Это позволило вернуться к оказанию плановой помощи в республиканских клиниках, которые ранее пришлось задействовать под госпитали для зараженных коронавирусом пациентов.

Так, благодаря предпринятым мерам сейчас в Татарстане, по словам Минниханова, имеются необходимые резервы по оборудованию, средствам индивидуальной защиты и койко-местам.

Президент РТ также рассказал, что медперсонал республики достойно справился с эпидемической угрозой. Поэтому работникам, оказывающим медицинскую помощь больным COVID-19, произведены стимулирующие выплаты на сумму более 2 млрд рублей.