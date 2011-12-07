Минниханов поучаствовал в обсуждении исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионах ПФО

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в обсуждении исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах ПФО. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Сообщается, что что вопросы, которые сегодня обсуждаются на совещании, «найдут продолжение в повестке очередного заседания рабочей группы Государственного совета». Речь идет об исполнение регионами показателей в части строительства жилья, условий льготной программы ипотечного кредитования нового жилья, сельской ипотеки и других проектов, включая программу «Стимул».

На заседании также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и другие официальные лица.