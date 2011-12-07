Памятный знак «100 лет образования Татарской АССР» вручили представителям рабочих профессий

В Книгу Почета Казани внесены: ветеран ПАО «Казанский вертолетный завод» Валерий Карташов, генеральный директор – главный конструктов АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов, а также Казанская государственная медицинская академия, руководителем которой является известный врач, хирург-онколог Рустем Хасанов.

Памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР» награждены 5 человек – все они простые рабочие: полный кавалер орденов Трудовой славы Данил Фатхуллин, маляр Милауша Сафиуллина, слесарь Николай Конахин, обмотчик Ильсеяр Гаптрахимова и озеленитель Рамиль Галеев.