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Памятный знак «100 лет образования Татарской АССР» вручили представителям рабочих профессий

Накануне Дня республики и Дня города в городской ратуше состоялось вручение государственных наград жителей Казани, чья трудовая деятельность направлена на улучшение благосостояния города.

В Книгу Почета Казани внесены: ветеран ПАО «Казанский вертолетный завод» Валерий Карташов, генеральный директор – главный конструктов АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов, а также Казанская государственная медицинская академия, руководителем которой является известный врач, хирург-онколог Рустем Хасанов.  

Памятным знаком «100 лет образования Татарской АССР» награждены 5 человек – все они простые рабочие: полный кавалер орденов Трудовой славы Данил Фатхуллин, маляр Милауша Сафиуллина, слесарь Николай Конахин, обмотчик Ильсеяр Гаптрахимова и озеленитель Рамиль Галеев.

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