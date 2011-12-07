Сергей Безруков поздравил казанцев с высокой наградой

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поздравил Казань и ее жителей с присвоением городу звания «Город трудовой доблести».

Популярный артист выступил с произведениями Александра Твардовского и Константина Симонова на торжественном мероприятии в городской ратуше накануне празднования Дня республики и Дня города. Сергей Безруков призвал помнить о фронтовых и трудовых подвигах наших соотечественников, которые воевали и трудились на пределе своих возможностей в годы Великой Отечественной войны.