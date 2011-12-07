Со 100-летием ТАССР Татарстан поздравили представители Чехии, Венгрии и Палестины

Представители Чехии, Венгрии и Палестины поздравили татарстанцев с Днем республики и 100-летием ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек в поздравительной телеграмме заявил, что Татарстан стал одним из самых успешных и активно развивающихся субъектов России, который обладает огромным экономическим, промышленным, научным и природным потенциалом.

К поздравлениям также присоединились чешский министр сельского хозяйства Мирослав Томан, посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька и председатель правления чешской Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст, который заявил, что республика может выступать примером для подражания.

О продолжении «венгерско-татарстанского диалога» в своем поздравлении заговорил и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что достижения Татарстана в различных сферах позволяют по праву называть его «одним из ведущих регионов России».

«Надеемся, что наши палестино-татарстанские деловые отношения будут укрепляться во всех отраслях», – также написал представитель Международной ассоциации исламского бизнеса Алисиби Зияд.