Стало известно, какие предприятия Казани получили городские награды

В связи с присвоением Казани звания города трудовой доблести, предприятия города, наиболее отличившиеся в годы Великой Отечественной войны, отметили Благодарственными письмами мэра Казани.

Накануне Дня республики и Дня города на торжественном мероприятии в городской ратуше награды из рук мэра Ильсура Метшина получили руководители таких оборонных предприятий, как АО «Казанский электротехнический завод», АО КМПО», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ПАО «Казанский вертолетный завод» и Казанский завод имени Горбунова филиал ПАО «Туполев».