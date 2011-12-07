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Стало известно, какие предприятия Казани получили городские награды

Накануне Дня республики и Дня города на торжественном мероприятии в городской ратуше награды из рук мэра Ильсура Метшина получили руководители оборонных предприятий.

В связи с присвоением Казани звания города трудовой доблести, предприятия города, наиболее отличившиеся в годы Великой Отечественной войны, отметили Благодарственными письмами мэра Казани.

Накануне Дня республики и Дня города на торжественном мероприятии в городской ратуше награды из рук мэра Ильсура Метшина получили руководители таких оборонных предприятий, как АО «Казанский электротехнический завод», АО КМПО», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ПАО «Казанский вертолетный завод» и Казанский завод имени Горбунова филиал ПАО «Туполев».

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