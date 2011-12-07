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Ученые КФУ открыли второе и неожиданное свойство подсолнечного масла

На его основе ученые КФУ разработали специальные реагенты – ингибиторы, которые можно использовать в суровых арктических условиях.

Подсолнечное масло, которое есть в доме каждой домохозяйки, можно применять не только в кулинарии и косметологии. На его основе ученые КФУ разработали специальные реагенты – ингибиторы, которые можно использовать в суровых арктических условиях. Суть созданного метода такова. Ингибаторы, в основе которых есть подсолнечное масло, помогут природному газу «не замерзать» в скважинах при добыче углеводородных ресурсов в Арктике, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета. 

Научный проект в ведущем вузе Казани осуществлен при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по направлению конкурса «Ресурсы Арктики».

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