Ученые КФУ открыли второе и неожиданное свойство подсолнечного масла

Подсолнечное масло, которое есть в доме каждой домохозяйки, можно применять не только в кулинарии и косметологии. На его основе ученые КФУ разработали специальные реагенты – ингибиторы, которые можно использовать в суровых арктических условиях. Суть созданного метода такова. Ингибаторы, в основе которых есть подсолнечное масло, помогут природному газу «не замерзать» в скважинах при добыче углеводородных ресурсов в Арктике, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

Научный проект в ведущем вузе Казани осуществлен при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по направлению конкурса «Ресурсы Арктики».