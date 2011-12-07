Челнинцы пожаловались на большие пробки на выезде из города

Жители Набережных Челнов пожаловались на автомобильные пробки, которые образовались на выезде из города. Движение было затруднено до остановки «Парк Культуры» и почти до Орловского кольца по трассе М7. Затор образовался из-за ремонта дорожного полотна на мосту через Каму.

«За все лето почему не ремонтировали? Нет, надо именно сейчас ремонтировать», — написал один из пользователей.

В какой-то момент инициативу проявили и сами автолюбители. Функцию сотрудника ГИБДД взял на себя молодой человек, который помогал «разруливать» дорожную пробку в городе.