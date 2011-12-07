Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинцы пожаловались на большие пробки на выезде из города

Накануне выезд из Набережных Челнов, как и въезд в город, был весьма затруднен.

Жители Набережных Челнов пожаловались на автомобильные пробки, которые образовались на выезде из города. Движение было затруднено до остановки «Парк Культуры» и почти до Орловского кольца по трассе М7. Затор образовался из-за ремонта дорожного полотна на мосту через Каму.

«За все лето почему не ремонтировали? Нет, надо именно сейчас ремонтировать», — написал один из пользователей.

В какой-то момент инициативу проявили и сами автолюбители. Функцию сотрудника ГИБДД взял на себя молодой человек, который помогал «разруливать» дорожную пробку в городе.

КВ
Лента новостей