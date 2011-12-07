Метшин и Слуцкий забрали собак из приюта на акции «Дай лапу»

Мэр Казани Ильсур Метшин и тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий взяли собак из приюта на мероприятии «Дай лапу» в парке Горького.

Собаку казанского градоначальника нашли на стройке. Щенку всего два месяца.

Метшин назвал собаку Аяврик — так звали волка в советском фильме «Друг Тыманчи», объяснил мэр.

Слуцкий назвал выбрал щенка постарше и покрупнее. Тренер «Рубина» назвал нового питомца Квара и сказал, что, если лучший игрок клуба Хвича Кварацхелия покинет команду, все равно останется в ней. Также тренер пообещал, что на базе «Рубина» будет построен вольер и игроки будут выгуливать собаку.



