Шаймиев: До сих пор в национальных школах вместо учебников пользуются учебными пособиями

Минтимер Шаймиев на заседании в Казанском Крмеле высказался по поводу того, что одни учатся по учебникам, а другие — по пособиям.

«До сих пор для преподавания в национальных школах вместо учебников учебным пособием продолжаем пользоваться. Это же дискриминация прямо! Я отвечаю за свои слова», — возмутился Шаймиев.

Министр образования РТ Ильсур Хадиуллин объяснил, что до конца года 38 переводных учебных пособий должны стать полноценными учебниками.

Государственный советник призвал ускорить этот процесс.