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Школьник из Татарстана победил на Европейской олимпиаде по информатике

В олимпиаде приняло участие рекордное количество участников.

Школьник из Татарстана Ренат Каримов победил на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место», — говорится в сообщении.

Всего на олимпиаде принимали участие 107 человек из 30 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

Олимпиада проходила в два этапа — 26 и 27 августа. Участникам предстояло решить 6 алгоритмических задач.

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