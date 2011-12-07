Школьник из Татарстана победил на Европейской олимпиаде по информатике

Школьник из Татарстана Ренат Каримов победил на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место», — говорится в сообщении.

Всего на олимпиаде принимали участие 107 человек из 30 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

Олимпиада проходила в два этапа — 26 и 27 августа. Участникам предстояло решить 6 алгоритмических задач.