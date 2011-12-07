В Татарстане увеличился максимальный размер субсидий для самозанятых

В Татарстане в два раза увеличился максимальный размер субсидий для самозантяых, сообщает Минэкономики РТ.

Ранее максимальная сумма субсидии составляла 100 тыс. рублей. Максимальный размер увеличился до 200 тыс. рублей.

Субсидии смогут получить самозанятые (граждане РФ), заплатившие налог в бюджет Татарстана в сумме не менее 3 тыс. рублей. Также у самозанятого не должно быть задолженностей по уплате налога на профессиональный доход.

Еще одно обязательное условие — прохождение бесплатного онлайн-обучения. Заявочная кампания продлится до 31 августа, регистрация доступна по ссылке.