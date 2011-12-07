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Казанцев приглашают на посадку деревьев у стадиона Kazan Arena

Осенняя посадка деревьев около главной спортивной арены Казани состоится 29 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.
В этот день всех желающих присоединиться к акции приглашают к 10 часам утра. В общей сложности планируется высадить 80 лип, часть из которых будет посажена депутатами Казгордумы, главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимуром Алибаевым, а также сотрудниками аппарата администрации.
КВ
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