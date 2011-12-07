Дистанционная форма обучения: за и против

Ляйсан, 3-й класс:

- Я очень рада, что можно ходить в школу, а не учиться дома дистанционно. Весной, когда школа была закрыта, мне подолгу приходилось находиться в квартире одной, было очень страшно. Иногда даже плакала, когда мама задерживалась на работе. Если на уроке что-то непонятно, то всегда можно спросить учителя, а дома тебе никто не подскажет. Сейчас у меня одни пятерки, а в конце второго класса их почти и не было. Когда учились дистанционно, дома у нас несколько раз отключали свет, и компьютер переставал работать. Приходилось заниматься по телефону. Только у меня плохо получалось: телефон маленький, не все было видно, что писала на доске учительница. В школе у меня и подружки, и любимый кружок по хореографии. А еще, если у одноклассника день рождения, то именинника поздравляем все вместе и пьем чай с вкусняшками, которыми он нас угощает. Правда, плохо, что сейчас из-за коронавируса нельзя выходить из класса, зато в школе тихо, никто не бегает. Знаете, как мальчишки носятся по коридорам? Того и гляди налетят на тебя. До туалета и столовой приходится ходить в масках. Конечно, неудобно, но мы уже привыкли.

Лилия, мама Ляйсан:

- Определенно я против дистанционной формы обучения. Так нельзя учиться, иначе у ребенка пропадет интерес к школьным предметам, он перестанет быть ответственным, появятся халатность и безразличие. Учеба - это такая же работа, как и у взрослых, только в другой форме, где вместо зарплаты дают знания, которые пригодятся в дальнейшем. Когда дочка занималась дома, в срочном порядке пришлось покупать сотовый телефон, чтобы всегда быть с ней на связи. Думаю, дистанционка подходит только для старших классов, ведь родителям не придется переживать, что ребенок целый день находится дома один, пока сами они на работе. Кто знает, чем он там занимается: лоботрясничает или пыхтит над учебниками. В школе, как ни крути, дети под присмотром учителей. Да и накормленные горячим обедом. А то переживаешь, не дай бог обожжется дома подогретым супом или чаем. Надеюсь, когда закончится вся эта эпопея с коронавирусом, в школах сохранится система измерения температуры перед началом уроков. Считаю, такая нехитрая процедура поможет предотвратить распространение не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.

Вячеслав, 10-й класс:

- Признаться честно, мне без разницы, где учиться: дома или в школе. Везде есть свои плюсы и минусы. Если взять, к примеру, дистанционную форму обучения, то дома я, как это сказать, больше саморазвивался что ли, не был зажат в жесткие школьные рамки, где необходимо знать только то, что объяснил преподаватель или написано в учебнике. Но, с другой стороны, ведь никто еще не отменял живое общение. Гаджеты, конечно, хорошо, но общение с миром, когда постоянно сидишь в четырех стенах... Что касается коронавируса, то я его вообще не замечаю. Чего паниковать-то? Что будет, то будет. Одно плохо - в школе сейчас у каждого класса индивидуальное расписание уроков и звонков. Хотя, считаю, это не играет никакой существенной роли. Все равно мы ходим по школьным коридорам и дышим одним воздухом. Да и ребят из параллельных классов вижу редко.

Станислав, 4-й класс:

- Мне очень нравилось учиться на дистанционке: подольше спишь, нет школьной формы, дурацких белых рубашек с тугими воротниками и жаркого пиджака. Когда хочешь - кушаешь, когда надо - ходишь в туалет. И у учительницы всегда можно было спросить, что не понял во время урока, написав ей сообщение или позвонив. На перемене в школе я никогда не успевал к ней подойти за разъяснениями, так и уходил домой, где брат или мама заново объясняли новый материал. Футбол, кстати, у нас тогда тоже отменили. Занятия, конечно, продолжались в режиме онлайн, но это совсем другое. Мама всегда переживала, что я могу что-то разбить, когда брал мяч. А по поводу нынешней учебы, то не вижу никакой разницы, когда не было коронавируса. Подумаешь, измеряют температуру перед началом уроков. Скажу вам по секрету: очень хочу школьную пиццу и сосиску в тесте, которые продаются в нашей школьной столовой. Но мама не разрешает покупать, потому что там всегда толкучка из учеников других классов.

Марина, мама Станислава и Вячеслава:

- Знаете, если брать во внимание эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, то мне было бы спокойнее с дистанционной формой обучения детей. У обоих сыновей, как сказали классные руководители на родительском собрании, уроки физкультуры будут проходить всегда на улице, независимо от погодных условий. Хорошо, что погода сейчас стоит сухая и теплая, но это же ненадолго. Неужели дети должны бегать по лужам? В классах сидят при закрытых дверях, но зато все окна нараспашку. Расписание у каждого класса свое. Очень неудобно. Теперь старшему сыну приходится ждать целый час в школе младшего, чтобы вместе идти домой, так как младший начинает заниматься позже. Хорошо, что сейчас нет столпотворения учеников и родителей возле школы. Первые две недели учебы, особенно утром, дети стояли в ожидании, когда классный руководитель измерит им каждому температуру и разрешит зайти внутрь школы. О какой социальной дистанции тогда может идти речь? Сейчас дежурят на всех один или два педагога с электронным градусником.