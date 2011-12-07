Эксперты обсудили послание Президента РТ парламентариям

Специалисты оценили перспективы развития республики и обсудили решение объявить 2021-й Годом родных языков и народного единства, передает ИА «Татар-информ».

«Мы сегодня затронули такие важные вопросы, как морально-нравственные приоритеты и механизмы решения проблем в общественном пространстве. Я думаю, такие площадки для дискуссий будут только расширять свои функции. И надеюсь, что мы сможем не только понимать проблемы, но и находить пути их решения», - отметил по завершении мероприятия ответственный секретарь совета Андрей Большаков.

Первым высказался декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ, доктор социологических наук Андрей Тузиков. Он обозначил ключевые аспекты, которые выделил в речи Президента Татарстана, особо остановившись на последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Если говорить о пандемии, то это ситуация вызова не только для каждой семьи, но и для органов власти. Избежать ее было нельзя, но власти должны были продемонстрировать способность минимизировать негативные последствия. Я считаю, что в Татарстане достаточно хорошо справились с этим, что и было отмечено в послании», - отметил эксперт.

Тузиков подчеркнул, что пандемия не завершилась и поставлены новые задачи по борьбе с коронавирусом, но при этом в республике удалось удержать заболеваемость на приемлемом уровне и спасти экономику от чрезмерного падения.

Затем члены совета обсудили заявление Рустама Минниханова о том, что 2021 год в республике посвятят родным языкам и народному единству. На эту тему высказался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Объявить 2021 год Годом родных языков и народного единства - это сильный ход. Рустам Минниханов в год 100-летия республики не выделяет какой-то один язык. Это решение не оскорбляет никакой этнос, проживающий в Татарстане, а также формирует к языкам программное отношение. Очень важно, чтобы языковое поле не зарастало неологизмами», - заявил архиерей.

Митрополит также напомнил, что на выступление Президента РТ с посланием парламенту республики пригласили представителей разных сфер экономики. Он заметил, акцент был сделан именно на человеке труда, который и создает благоприятную среду для развития общества.

Затем эту же тему затронула заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Маринэ Хухунашвили. По ее словам, работа над сохранением межнационального мира и культур всех народов, проживающих в республике, ведется непрерывно, а Год родных языков и народного единства просто еще раз подчеркнет актуальность этого вопроса для многонационального региона.

«Президент РТ дал всем народам, проживающим в республике, еще больше возможностей для сохранения и развития», - сказала она.

После этого слово взяла председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, которая рассказала о задачах, стоящих перед этой организацией. «Сейчас началось формирование задач для министерств на 2021 год. Мы начали подготовку экспертов, которые вместе с представителями общественных советов и будут этим заниматься», - подчеркнула Валеева. Она напомнила о важности социологических опросов населения и заявила, что задачи, стоящие перед госорганами, должны максимально совпадать с реальными запросами граждан.