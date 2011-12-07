Казанский университет поможет иностранным студентам говорить правильно по-русски с помощью приложения

В Казанском федеральном университете сейчас идет работа над созданием мобильного приложения, с помощью которого иностранным студентам будет легче выучить сложную для них русскую фонетику, сообщает пресс-служба КФУ. Кроме основной задачи — постановке правильного произношения, приложение поможет студенту-иностранцу оценивать качество своего произношения, а также подберет необходимые тестовые задания для улучшения артикуляции наиболее сложных фонем.

Над созданием языкового помощника работают научные сотрудники и инженеры Центра цифровых трансформаций и преподаватели Подготовительного факультета для иностранных учащихся.