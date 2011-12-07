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Около 700 казанцев отправятся в армию по призыву этой осенью

Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря.

Около 700 казанцев отправятся в армию по призыву этой осенью. Всего в столице РТ проживают более 4,5 тыс. призывников, сообщил и. о. руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Традиционно призывные кампании в Казани проходят без нарушений, а военкоматы в срок выполняют установленное задание, поэтому надеемся, что и эта призывная кампания пройдет без инцидентов», — отметил начальник мобилизационного отдела Аппарата исполкома Альфред Ибраев.

Напомним, осенняя призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря. По закону призыву на военную службу длительностью подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не имеющие право на отсрочку или освобождение от службы.

КВ
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