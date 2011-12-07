Присяжные в Казани признали члена ОПГ «Седьмовские» виновным в убийстве подростка

В столице Татарстана присяжные признали члена ОПГ «Седьмовские» виновным в убийстве подростка, совершенном летом 2011 года, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации следствия, трагедия произошла, когда около полусотни «седьмовских», вооруженных ружьями, травматическим оружием и самодельными горючими смесями, прибыли к дому № 68 на проспекте Победы, где готовились вступить в противостояние с членами другой ОПГ.

В это время во двор въехала машина, в которой находились трое молодых людей, не являвшихся членами группировок. Машина была расстреляна 49-летним подозреваемым и его соучастниками.

В результате погиб 17-летний парень, еще один молодой человек 16 лет попал в больницу.

Подозреваемый был признан присяжными виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества в Верховном суде РТ.