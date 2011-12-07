Стали известны имена тех, кто разгадал «Тайну черного пакета»

Согласно устоявшейся традиции, нашим подписчикам был предложен список, в который вошло 15 продуктов питания. Требовалось угадать 10.

Всего к участию в конкурсе присоединились 368 наших подписчиков. 10 продуктов сумели угадать двое. Это — Оксана Чиклеева из с. Багаево Кайбицкого района и Сания Саетова из Казани. Именно они автоматически являются первыми победителями. Еще 26 человек правильно назвали 9 продуктов из 10. Благодаря проведенной нами жеребьевке, среди них было дополнительно определено 8 призеров. Всем 10 любимцам фортуны вручены вкусные награды!

Итак, называем имена счастливчиков:

Оксана Чиклеева, Кайбицкий район, с. Багаево;

Сания Саетова, г. Казань;

Нурия Фахрутдинова, с. Высокая гора;

Маргарита Григорян, г. Казань;

Владимир Ларягин, г. Казань;

Юлия Потемкина, Арский район, дер. Тюбяк-Чекурча;

Людмила Яровикова, г. Казань;

Зайтуна Кормакова, Высокогорский район, дер. Ильино;

Любовь Капралова, г. Казань;

Рашит Тухватуллин, г. Казань.

К слову, для всех тех, кто не сумел разгадать тайну черного пакета, сообщаем, какие 10 названий продуктов были зашифрованы в купоне: колбаса, сыр, чай, кофе, майонез, кетчуп, макароны, печенье, сгущенное молоко, сок.