Центр общественного контроля за ЖКХ 1 октября проведет прием граждан

В рамках «Дня открытых дверей» состоится прием населения Казани по самым разным вопросам, касающихся такой острой сферы, как ЖКХ. Специалисты проконсультируют пришедших на прием по оплате коммунальных платежей, юристы проконсультируют граждан в сфере жилищного законодательства, расскажут о льготах по оплате услуг и защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Прием населения проведут специалисты Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, отдела надзора по исполнению законодательства в сфере экономики Прокуратуры РТ.