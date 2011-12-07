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Центр общественного контроля за ЖКХ 1 октября проведет прием граждан

В предстоящий четверг, 1октября, «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» проведет «День открытых дверей», сообщает пресс-служба Центра.

В рамках «Дня открытых дверей» состоится прием населения Казани по самым разным вопросам, касающихся такой острой сферы, как ЖКХ. Специалисты проконсультируют пришедших на прием по оплате коммунальных платежей, юристы проконсультируют граждан в сфере жилищного законодательства, расскажут о льготах по оплате услуг и защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Прием населения проведут специалисты Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, отдела надзора по исполнению законодательства в сфере экономики Прокуратуры РТ.

КВ
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