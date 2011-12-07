В пригороде Казани водители не поделили дорогу и устроили драку

В Пестречинском районе РТ около села Куюки водители не поделили дорогу и устроили разборки, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей драки, водитель Volkswagen-а хотел объехать поток по «встречке», но водитель «Лады» помешал ему, перегородив путь. После этого он «начал распускать руки», утверждают очевидцы.

«Ну вот уже пробки в Салмачах стали доводить до мордобоя. То ли еще будет…», — написал один из пользователей под постом.