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В пригороде Казани водители не поделили дорогу и устроили драку

О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

В Пестречинском районе РТ около села Куюки водители не поделили дорогу и устроили разборки, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей драки, водитель Volkswagen-а хотел объехать поток по «встречке», но водитель «Лады» помешал ему, перегородив путь. После этого он «начал распускать руки», утверждают очевидцы.

«Ну вот уже пробки в Салмачах стали доводить до мордобоя. То ли еще будет…», — написал один из пользователей под постом. 

КВ
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