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В Татарстан с лекциями приедет писатель и путешественник Антон Кротов

Антон Кротов посетил 130 стран мира и все российские регионы.

В Татарстан с лекциями приедет писатель и путешественник Антон Кротов, сообщил он в своих соцсетях.

«Мир всем жителям и гостям Татарстана! Казань, Елабуга, Набережные Челны! Я скоро буду у вас!», — написал в посте Кротов.

В Казани в начале октября он проведет две лекции о зимних путешествиях по странам Западной Африки и об основах вольных путешествий. А затем путешественник отправится с выступлениями  в Елабугу и в Набережные Челны.

Напомним, Антон Кротов с 1991 года посетил 130 стран и все регионы России. 

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