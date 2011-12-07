В Татарстан с лекциями приедет писатель и путешественник Антон Кротов, сообщил он в своих соцсетях.

«Мир всем жителям и гостям Татарстана! Казань, Елабуга, Набережные Челны! Я скоро буду у вас!», — написал в посте Кротов.

В Казани в начале октября он проведет две лекции о зимних путешествиях по странам Западной Африки и об основах вольных путешествий. А затем путешественник отправится с выступлениями в Елабугу и в Набережные Челны.

Напомним, Антон Кротов с 1991 года посетил 130 стран и все регионы России.