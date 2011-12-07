В Татарстане зафиксировано три случая отравления грибами

С началом грибного сезона в республике к врачам стали обращаться пациенты, пострадавшие от отравления. Подробнее об этом рассказали главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ Алия Насибуллина и миколог, старший преподаватель кафедры общей экологии КФУ Ким Потапов.

В этом году в республике было зафиксировано три случая отравления грибами, одна из пациенток отравилась бледной поганкой. К счастью, она вовремя обратилась к врачам, ее удалось спасти.

«Сезон очень грибной, тому благоволит погода. Грибов разных много: это и белые, и подберезовики, и лисички, и маслята», — отметил Ким Потапов.

При этом он напомнил о том, что ядовитые грибы встречаются весьма часто. В частности, речь идет о бледной поганке, которую нередко по неопытности принимают за шампиньоны, а также галерине окаймленной, которая растет на древесине и зачастую оказывается в корзине вместе с опятами. Также Ким Потапов напомнил об опасностях отравления свинушками.

Алия Насибуллина рассказала, что главная опасность употребления поганок и галерин — молниеносное поражение печени, которое они вызывают. Симптомами отравления являются высокая температура и рвота.