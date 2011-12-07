Завтра в Казани стартует Всероссийский фестиваль студенческого спорта

Одним из ключевых событий фестиваля будет совместная тренировка студентов с игроками казанского футбольного клуба «Рубин», которая состоится 1 октября. Общая тренировка запланирована в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В программе — финал конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб», образовательный проект фестиваля, финал Битвы болельщиков. Кроме того, студенты-спортсмены примут участие в деловой программе форума, в рамках феста осуществится и спецпроект, посвященный инклюзивному спорту — баскетбол на колясках.

В числе культурных событий спортивного праздника: различные массовые мероприятия – это и зумба-пати, караоке-баттл, кинопоказы.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и турниры по воркауту, панна-футболу, баскетболу, регби, хоккею, гребле.