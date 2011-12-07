Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Завтра в Казани стартует Всероссийский фестиваль студенческого спорта

С 30 сентября по 4 октября в столице Татарстана состоится Всероссийский фестиваль студенческого спорта АССК.ФЕСТ-2020, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан. Местом проведения спортфеста выбрана Деревня Универсиады. На этой площадке померяются силами более 2,5 тысяч студентов российских вузов и ссузов.

Одним из ключевых событий фестиваля будет совместная тренировка студентов с игроками казанского футбольного клуба «Рубин», которая состоится 1 октября. Общая тренировка запланирована в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В программе — финал конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб», образовательный проект фестиваля, финал Битвы болельщиков. Кроме того, студенты-спортсмены примут участие в деловой программе форума, в рамках феста осуществится и спецпроект, посвященный инклюзивному спорту — баскетбол на колясках.

В числе культурных событий спортивного праздника: различные массовые мероприятия – это и зумба-пати, караоке-баттл, кинопоказы.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и турниры по воркауту, панна-футболу, баскетболу, регби, хоккею, гребле.

КВ
Лента новостей