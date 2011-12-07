«Покурить негде»: студенты КФУ жалуются на ремонт «сковородки» в разгар учебы

Студенты КФУ жалуются на ремонты работы сквера напротив главного здания вуза, известного в народе как «сквородка» из-за своей круглой формы. О своем недовольстве «КВ» рассказали сами студенты.

По их мнению, проводить ремонтные работы нужно было заранее — летом, а не во время учебы.

«Меня не устраивает, что „скоровородку“ начали разбирать в разгар учебного года. Почему это не могли сделать летом?» — возмутилась второкурсница института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, пожелавшая остаться анонимной.

Из-за ремонтных работ студенты остались без места отдыха. Теперь им негде проводить время в перерывах между парами.

«Очень мало места, чтобы посидеть и пообедать» — отметила одна из учащихся вуза. «Теперь покурить негде», - согласился с ней студент второго курса института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

Напомним, ремонтные работы начались вчера днем. Завершить их планируют в ближайшее время.