Замминистра МЧС Татарстана выпустили из СИЗО под домашний арест

Верховный суд Татарстана отпустил под домашний арест замминистра МЧС РТ Олега Степущенко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«За шесть месяцев нахождения под домашним арестом никаких нарушений я не допускал, никаких замечаний в мой адрес не поступало. Мы предоставили следователю в свою защиту все необходимые документы, всегда являемся по первому его требованию», — заявил Степущенко.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил домашний арест до 10 ноября. По версии следствия, в 2013–2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты на установление сиренных систем с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». Сумма сделки превышала 56,7 млн рублей. Но подрядчики нарушили техзадание и часть оборудования оказалось нерабочим.

При этом работы с нарушениями были приняты сотрудниками ведомства. В следствии считают, что исполнители работали в сговоре с подозреваемым.

Напомним, что против замминистра МЧС Татарстана завели уголовное дело в марте этого года.