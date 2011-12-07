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В День народного единства казанцам предлагают отдохнуть на широкую творческую ногу

Ко Дню народного единства 4 ноября, и к 26-летию принятия Конституции РТ, которое приходится на 6 ноября, в Казани подготовлена обширная программа.
Для горожан организованы концерты, выставки, лекции и множество других мероприятий. Всего за эту неделю в муниципальных учреждениях культуры запланированы более 80 мероприятий, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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