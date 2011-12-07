В Казани на 5 объектах здравоохранения завершился капитальный ремонт

На октябрь работы завершены только на 5 объектах. Еще в 7 медицинских учреждениях капитальный ремонт планируют закончить после 15 ноября. Еще 4 объекта собираются сдать в конце декабря 2018 года, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.