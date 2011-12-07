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В Казани на 5 объектах здравоохранения завершился капитальный ремонт

В 2018 году в Казани было запланировано провести капитальный ремонт в 16 учреждениях здравоохранения.
На октябрь работы завершены только на 5 объектах. Еще в 7 медицинских учреждениях капитальный ремонт планируют закончить после 15 ноября. Еще 4 объекта собираются сдать в конце декабря 2018 года, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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