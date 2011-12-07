В Казани в ноябре 2018 года откроются новые медицинские объекты

Завершено утепление кровли, монтаж оконных блоков и внутренних перегородок. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. До 15 ноября 2018 года закончится строительство подстанции скорой помощи в поселке Мирный. Также предстоит благоустроить ее территорию. Офис врача общей практики откроется в поселке Салмычи. В поселке Борисково на эту же дату намечено открытие фельдшерско-акушерского пункта.