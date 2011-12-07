Боимся заразиться коронавирусом

Как пояснил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, здоровью местных жителей ничто не угрожает:

— Мы не высаживаем своих пациентов у подъездов жилых домов. Кроме того, Шмидта, 31, — это не провизорный госпиталь. Сюда не поступают для изоляции люди, имевшие контакт с зараженными COVID-19. Скопления карет скорой помощи возле здания тоже не наблюдается. Если подобная ситуация все же возникнет и образуется очередь из скорых, мы готовы идти на диалог с населением. В данный момент, с точки зрения организации оказания медицинской помощи, мы считаем, что здесь все в порядке.

Заместитель главного государственного санитарного врача Республики Татарстан Любовь Авдонина также заявила, что беспокоиться не о чем:

— Пациентов с установленным диагнозом COVID-19 на Шмидта, 31, нет. Туда направляются пациенты на медицинскую реабилитацию. Угрозы для окружающих — абсолютно никакой. Это не тот ковидный госпиталь, где действительно «красная» зона и находятся больные с положительным результатом ПЦР.