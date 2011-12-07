Эксперт: Высадка осин «из пробирки» вдоль М12 – удачный выбор

Высадка осин «из пробирки» — удачный выбор, считает замдиректора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова. Такое мнение она выразила ИА «Татар-информ».

«Это быстрорастущие деревья, они не размножаются, поскольку стерильны, а значит не будет вокруг них пуха, который порой так нам надоедает. Из отрицательных факторов можно отметить только то, что по сравнению с другими широколиственными породами деревьев, произрастающими на территории Татарстана, они живут сравнительно недолго — 50-60 лет», — отметила спикер.

Она отметила, что деревья будут защищать от шума и пыли, производимых трассой. А также не будут вырабатывать пух, так как являются абсолютно стерильными.

Кожевника уточнила, что высадка триплоидных осин благоприятно скажется на восстановлении леса, создавая особый микроклимат для подроста. Однако, если лес сосновый, то осины наоборот окажут негативное воздействие, так как сосна восстанавливается по светлым местам.