Ильдар Мустафин из Лениногорска стал лучшим среди студентов колледжей в Татарстане

27 октября, в культурном центре «Сайдаш» вручили ежегодную республиканскую премию «Достижение года Республики Татарстан – 2019».

Победителем и обладателем Гран-при стал Ильдар Мустафин, студент Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа.

Победителем в номинации «Студенческий совет общежития года» стал Альметьевский политехнический техникум, в номинации «Орган студенческого самоуправления года» – Зеленодольский механический колледж.

Премию победителям в номинации «Студенческий проект года» вручила председатель Молодёжного парламента Республики Татарстан Нина Шимина. Лучшими стали участники студии студенческого кино Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева.

Победителей в направлениях «Спорт» и «Добровольчество» наградил председатель комитета по делам детей и молодежи ИКМО Казани Айрат Фаизов.

Лучшей в номинации «Спортсмен года» стала Полина Князева из Казанского училища олимпийского резерва.

Победители в номинации «Студенческий отряд «ФОРПОСТ» – студенческая служба безопасности «Форпост» Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты.

В номинации «Доброволец года» победительницей стала Наиля Нурмухаметова – студентка Казанского медицинского колледжа.

Лучшим в номинации «Добровольческое объединение года» стал проект Комитета волонтеров «Равный обучает равного» (Казанский медицинский колледж). Награду ребята получили из рук руководителя АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрата Мубаракшина.

Победителей в направлении «Наука и Промышленность» наградила председатель комитета Государственного Совета Республики Татарстан Людмила Рыбакова. Лучшими из лучших в номинации «Студенческая научная организация года» стали студенческое научное общество «Молодой юрист» из Казанского филиала Российского государственного университета правосудия.

Михаил Панин – студент Университета управления ТИСБИ – стал самым достойным финалистом номинации «Интеллект года».

В номинации «Профессионал года» победительницей стала студентка Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Регина Шарафиева. Ее наградил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов.

Премию в направлении «Культура и общественная деятельность» вручил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Дина Назмутдинова (Арский педагогический колледж имени Г.Тукая) стала победительницей в номинации «Журналист года». В номинации «Студенческое СМИ года» победителем стал медиацентр «Одобрено ЛМХПК» (Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж).

В номинации «Творческая личность года» победила Лилия Гибадуллина, студентка Казанского медицинского колледжа. Победителем же в номинации «Творческий коллектив года» стал Ансамбль народного танца «Мириданс» Альметьевского политехнического техникума.

Премии лучшим в номинациях «Общественник года» и «Староста года» вручила заместитель председателя общественной палаты Республики Татарстан Анастасия Исаева. Признанным общественником года стал Дмитрий Мясников, студент Лениногорского нефтяного техникума. Старостой года стала Лейла Якупова из Альметьевского политехнического техникума.