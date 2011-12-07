Казанские автобусные маршруты №70 и 71 обзаведутся новым оператором

Контракт с предпринимателем, занимающимся обслуживание автобусных маршрутов №70 и 71 в Казани будет расторгнут с 1 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно размещенному сообщению городского Комитета по транспорту, «перевозчик не может обслуживать маршруты в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками».

С этого момента маршруты будут временно будет обслуживаться МУП «ПАТП № 2», после чего будет проведен конкурс для потенциального оператора, с которым будет заключен муниципальный контракт.