Минниханов запустил тоннелепроходческий комплекс на вторую линию метро

Рустам Минниханов запустил теннелепроходческий комплекс на вторую линию метро, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Ну что, стартанули! Хорошей работы нам. Главное — берегите себя, коронавирус, другие проблемы. Главное, чтобы живы-здоровы были», — отметил глава республики.

В церемонии также принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» началось в 2018 году. В данный момент на участке идет переклаька и вывод части коммуникаций. В возведении новой станции «Сахарова» участвуют 165 рабочих.

Отмечается, что пропускная способность второй линии метро составит 40 пар поездов в час. В сутки пользоваться метрополитеном смогут до 1,5 млн человек.

Вторая линия метро будет включать в себя четыре станции на участке 5,75 км. Станция «Фучика» станет пересадочным узлом на станцию «Дубравная».