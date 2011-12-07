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Прокуратура обязала две челнинские школы организовать обеды для всех учеников

Ранее в учебных заведениях обед могли получить только отдельные категории учащихся.

Прокуратура обязала администрации двух школ Набережных Челнов организовать для учащихся второй обед, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Обязательное горячее питание было организовано для всех учащихся в школах №32 и 51. В то же время на второй прием пищи могли рассчитывать только отдельные категории учеников. В школе №32 это были дети-инвалиды, в школе №51 — учащиеся 1-5 классов. Прочие ученики не могли получить второй прием пищи даже за деньги, соответствующие сообщения были распространены в соцсетях.

Сложившимися обстоятельствами заинтересовалась прокуратура автограда, после проверки которой администрации учебных заведений обязали организовать на платной основе второй обед для всех, кто желает его получить.

КВ
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